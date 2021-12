Covid-19 à Noël : la course aux tests pour les vacances

Ils sont venus tôt ce lundi matin, dès l'ouverture de la pharmacie, pour éviter la foule de la journée. Ces Marseillais attendent pour passer un test antigénique. Le Dr Stéphane Pichon a réorganisé son équipe. Il va jongler entre vaccination et test. Il sait que la cadence va s'accélérer ces prochains jours, à l'approche du réveillon. "On assume parce que c'est notre rôle de le faire, mais avec un prix de fatigue pour notre personnel, pour nos confrères", lance le pharmacien. Les tests antigéniques s'enchaînent aussi devant une autre pharmacie. À l'intérieur, les clients font la queue pour le produit phare de Noël : les autotests. De nombreuses officines sont en rupture, mais ce pharmacien a eu de la chance. "Dimanche, on a pu se faire livrer par express des autotests par cinq", explique le Dr Bruno Giannone. Vendus entre cinq et six euros/pièce, ces autotests ne sont pas remboursés. Mais pour des clients, ils sont pratiques. Et le pharmacien le précise bien : les autotests sont aussi fiables que les antigéniques passés en pharmacie. Le résultat, lui, est valable 24 heures. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara