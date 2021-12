Covid-19 à Noël : les fêtes gâchées par le confinement aux Pays-Bas

Les décorations de Noël ont beau s'afficher et partout à chaque coin de rue, les habitants d'Amsterdam le savent : les fêtes de fin d'année auront une fois de plus un goût amer. Ce lundi matin, tous partagent un même sentiment : la lassitude. Pour eux comme pour les commerçants à cinq jours du réveillon, plus personne ne peut faire ses achats de Noël. Pour les restaurants, ce confinement est une catastrophe. Ils sont fermés. Il est impossible d'écouler toute la marchandise livrée pour Noël. Dans une boulangerie en cette période, les commandes ne sont pas au rendez-vous. Pourtant, elle devrait être remplie de clients faisant leur dernier préparatif. Le confinement fixe des règles strictes pour le soir du réveillon : seules quatre personnes extérieures au foyer pourront être invitées. Il va falloir faire le tri dans ses amis et dans sa famille. Tous espèrent à présent se rattraper dès le 14 janvier, date de fin de confinement fixée par le gouvernement. TF1 | Reportage C. Diwo, P. Marcellin, B. Rey