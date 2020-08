Covid-19 : à quoi correspond le taux d’incidence ?

Le taux d'incidence correspond au nombre de cas positifs au coronavirus pour 100 000 habitants. C'est ce chiffre qui fait basculer un département dans le rouge et il est calculé à partir des résultats des tests virologiques effectués. Dans l'Hexagone, ce taux s'élève à 9,5 cas. Et cet indicateur permet d'évaluer le nombre de personnes infectées, mais pas la gravité de leur état. A noter que le seuil d'alerte est franchi au-delà de 50 cas, comme en Mayenne.