Covid-19 : à quoi vont ressembler les futurs centres de vaccination ?

Les agences régionales de santé (ARS) ont reçu pour consigne de trouver au moins trois centres de vaccination par département. Certaines villes n'ont d'ailleurs pas attendu et sont prêtes à en ouvrir dès la fin de la semaine. Notons toutefois que le chef de l'Etat ne souhaite pas que ces vaccinations se fassent dans des grands gymnases où les personnes viendraient faire la queue. Les professionnels de santé de plus de 50 ans sont à présent invités à se faire vacciner en plus des personnes âgées. Et ce, alors qu'au départ, c'était prévu fin février-début mars. A cela, on rajoute les pompiers et les aides à domicile, soit au moins 2,5 millions de personnes en plus. On en avait pourtant prévu un million en janvier, puis 14 millions jusqu'en été. En outre, la vaccination pour tous prévue en été se fera sans doute fin mars finalement. Sera-t-on prêt ? Aura-t-on toutes les doses ? L'objectif semble très difficile à tenir sans l'arrivée de nouveaux vaccins. A savoir que Pfizer a promis 2,5 de doses d'ici fin janvier. Cela devrait permettre de vacciner les personnes concernées, mais avec juste une injection alors qu'il en faut deux.