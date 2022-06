Covid-19 : a-t-on repris trop vite nos vieilles habitudes ?

Il y a les insouciantes, celles qui s'efforcent de laisser le Covid-19 derrière elles. Et il y a les fatalistes, ceux qui ne s'étonnent pas de cette remontée du virus. "Il fallait s'y attendre" ; "Mon médecin m'a dit que ça va repartir", lancent-ils En Haute-Garonne, le taux d'incidence a passé la barre des 500 cas pour 100 000 habitants. C'est le cas également en Île-de-France, en Corrèze, en Haute-Vienne et dans la Loire-Atlantique. C'est peut-être parce que dans ces départements, nombreux sont ceux qui veulent reprendre une vie normale. "Ça ne m'inquiète pas plus que ça, il y a d'autres maladies qui existent" ; "Ça ne fait plus peur", confient des passants. Le masque, certains ne l'ont jamais abandonné. D'autres ont renoué avec les gestes barrières qui sont devenus des réflexes. Alors, faut-il réinstaurer le port du masque ? Pour certains, la mesure s'impose. Mais pour l'instant, aucune nouvelle mesure n'est envisagée par le ministère de la Santé, qui qualifie la reprise épidémique de modérée. TF1 | Reportage P. Michel, G. Udron