Covid-19 : absentéisme record du personnel soignant à l'hôpital de Mont-de-Marsan

Face à l'afflux des cas de Covid, les hôpitaux manquent de moyens et de personnel. A l'hôpital de Mont-de-Marsan, 30 agents sur 150 sont en arrêt-maladie pour contamination ou suspicion d'infection au Covid. Face à ces absences, la direction de l'établissement a dû prendre des mesures radicales et l'Agence régionale de santé a même envoyé des renforts. Pour les syndicats, la crise actuelle ne fait que mettre en évidence le manque de moyens dans le milieu hospitalier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.