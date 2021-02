Covid-19 : alerte aux variants sud-africain et brésilien en Moselle

Dans le service de pneumologie de l'hôpital de Forbach (Moselle), tous les lits sont désormais occupés par des patients Covid. Une dame âgée a même été placée sous assistance respiratoire. Les analyses vont confirmer s'il s'agit d'un variant plus contagieux. "Par rapport à l'année dernière, on voit toutes les tranches d'âge qui sont touchées. Actuellement, on voit des patients de 30 à 35 ans", explique le docteur Bernard Tellaroli, chef de service de l'unité pneumologie. Dans le centre hospitalier de Forbach, il n'y a pas de pic avéré mais des admissions en hausse constante ces dernières semaines. Quatre services sont d'ailleurs occupés par des patients Covid. On constate des variants de plus en plus présents dans le résultat des tests. "Il y a à peu près 25% de tests positifs qui sont dus à un variant", lance Isabelle Caillier, directrice de l'hôpital. A Forbach, les habitants suivent la situation et la propagation de ces variants sud-africain et brésilien de près. Pour la municipalité, la question du reconfinement ne se pose pas encore.