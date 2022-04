Covid-19 : allez-vous faire la deuxième dose de rappel de vaccin ?

Même s'il n'est plus obligatoire, certains dans les rues continuent de porter le masque. Pour se protéger contre le coronavirus, l'ouverture à une quatrième dose de vaccin pour les plus de 60 ans est plutôt bien accueillie. "Ça peut être une bonne chose, puisque ça l'a été pour les doses précédentes donc, oui, autant le faire", témoigne une habitante de Limoges. Une dose administrée au moins six mois après la dernière injection reçue, seulement si la personne est volontaire. Le coronavirus reste une menace. "Si c'est pour ne pas engorger les urgences et les services de réanimation, bien sûr", lance un habitant. Dans une pharmacie où l'on vaccine encore quelques personnes chaque semaine, on est déjà prêt. Parmi les personnes concernées, il y aussi des réticents. Un effet ras-le-bol pour les uns, et incertitude pour d'autres. "Mais là ça fait un peu trop quand même" ; "On verra, je ne vais pas aller me précipiter" ; lancent des habitants. C'est une quatrième dose qui n'est pas obligatoire pour l'instant, alors que le pic de la sixième vague de l'épidémie vient tout juste d'être franchi. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre