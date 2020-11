Covid-19 : au cœur d'un établissement de santé au bord de la saturation

La situation est tendue dans les hôpitaux avec 4 421 malades en réanimation et 327 décès en plus en 24 heures. Dans l'unité Covid-19 d'un hôpital de Versailles, les urgences se succèdent. Un patient est à nouveau en détresse respiratoire. À 79 ans, il est jugé trop fragile pour supporter les soins en réanimation. De plus, les médecins gardent les lits de soins intensifs pour des patients plus jeunes. C'est la réalité de la lutte quotidienne contre le virus. Depuis deux semaines, des ambulances arrivent, toujours plus nombreuses. Le signe d'une deuxième vague qui déferle et qui menace de saturer une clinique en région parisienne. Chaque jour, la cellule de crise doit compter les lits disponibles. Pour les soignants, la population n'a pas pris la mesure de cette reprise épidémique. Déjà très éprouvées, les infirmières alertent sur l'interaction sociale. Pour accueillir toujours plus de malades, la clinique vient de transformer une unité d'hospitalisation en service Covid-19.