Covid-19 : ce que disent les chiffres

Le nombre de patients admis en réanimation est au cœur des préoccupations. Les médecins de l'hôpital Nord de Marseille alertent justement sur l'évolution de l'épidémie dans la ville, même si on reste loin des seuils d'alerte à l'échelle du pays. Que disent les chiffres ? Comment la situation dans les hôpitaux a-t-elle évolué depuis la première vague ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.