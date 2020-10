Covid-19 : ce que les Français attendent des annonces de Macron

La piste du couvre-feu à Paris et en Île-de-France envisagée par l'Élysée fait la Une de nombreux journaux régionaux ce mercredi matin. Les risques sont pourtant plus présents le jour que la nuit. Conscients de la menace de la seconde vague de l'épidémie, beaucoup de Parisiens estiment qu'il faut serrer la vis. Même si chacun sait que les nouvelles mesures vont affaiblir encore un peu plus l’activité économique, tout le monde se pliera aux injonctions présidentielles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.