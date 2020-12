Covid-19 : ce que les Français pensent des mesures sanitaires

Partagés entre inquiétude et lassitude, les habitants de Tours (Indre-et-Loire) attendent avant tout des réponses concrètes du gouvernement. Comme les mesures changent constamment, ils veulent savoir notamment quand ils peuvent enfin sortir. Comment allons-nous fêter Noël ? C'est la principale préoccupation du moment. Alors que le nombre de contaminations reste élevé, certains ont déjà pris leurs décisions. Ceux qui ont l'habitude de se retrouver à Noël se préparent à passer les fêtes en comité restreint. Se retrouver ou pas, se faire tester avant ou pas, partir ou rester... autant d'inquiétudes que les commerçants perçoivent au quotidien. Que ce soit chez les jeunes ou les anciens, on sent une baisse de moral. Tous ont besoin d'une relation sociale et de se retrouver avec leurs familles pour les fêtes. Préserver le lien social et l'économie tout en protégeant la santé des Français, c'est bien sûr tout l'enjeu des mesures qui seront annoncées ce jeudi.