Covid-19 : ce que les Français retiennent des annonces de Castex

Avez-vous plus ou moins de 75 ans ? C'est la question indiscrète qui se pose ce vendredi matin. Elle signifie : pouvez-vous vous faire vacciner dès le 18 janvier comme l'a annoncé Jean Castex. Pour certains Français, c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, les établissements culturels et sportifs, eux, restent fermés, idem pour les bars et restaurants, au moins jusqu'à mi-février. Les marchands, quant à eux, continuent de travailler, mais toujours dans l'incertitude. Beaucoup s'inquiètent effectivement des changements qui pourront s'opérer et des nouvelles mesures à venir. Avec 25 000 nouveaux cas de contamination au Covid chaque jour, certains Français redoutent un troisième confinement. D'autres craignent simplement que la situation ne s'aggrave, surtout avec le "virus anglais". "Avec le virus mutant qui circule, on risque de l'avoir, forcément", confie une dame.