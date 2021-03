Covid-19 : ce qui ressort du nouveau Conseil de défense sanitaire

Depuis quelques jours, on voit bien qu'on nous prépare à de nouvelles annonces sur la gestion de la crise sanitaire. En direct de l'Elysée, notre journaliste Marie Chantrait nous explique ce qui ressort du Conseil de défense qui s'est tenu ce mercredi. Elle estime effectivement qu'il faut rester prudent comme le passé nous l'a appris. Le durcissement des mesures est d'ailleurs dans toutes les têtes. Par ailleurs, le Premier ministre a dit mardi qu'au vu des données, le moment est venu d'envisager des dispositions nouvelles en région francilienne. Cependant, l'Île-de-France n'est pas la seule dans le viseur. Le Paca ou les Hauts-de-France inquiètent aussi. Maintenant, on s'interroge sur les mesures envisagées. S'agit-il d'un simple renforcement du couvre-feu ? Ou bien d'un confinement le week-end comme on l'a vu dans certains départements ? Ou un confinement la semaine avec des écoles qui resteraient malgré tout ouvertes ? Tout est sur la table.