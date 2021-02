Covid-19 : certains médecins ont commencé à vacciner les 50-64 ans porteurs de comorbités

C'est la première vaccination dans ce cabinet de Tilly-sur-Seulles (Calvados). Sylvie fait partie des dix patients ayant reçu une dose ce mercredi matin et elle avait quelques appréhensions. "Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à court terme, il n'y a pas de risque par rapport à ça", explique Tony Sehier, médecin généraliste. "Dans les deux ou trois jours qui viennent, comme je vous l'ai expliqué, vous risquez d'avoir des courbatures, de la fièvre et des maux de tête", a-t-il ajouté. Les injections sur la base du volontariat s'enchaînent et les patients semblent soulagés. La majorité affirme qu'il n'y a pas d'appréhension à avoir et que recevoir sa dose est indolore. Pour le moment, la vaccination est réservée pour les patients entre 50 et 64 ans. Le docteur Tony Sehier nous explique qu'il a fallu lister les patients éligibles à ces critères. Ceux qui rentraient dans cette liste d'éligibilité, le docteur les a lui-même contactés par ordre de priorité. Dès la semaine prochaine, les médecins généralistes espèrent augmenter leur nombre de vaccinations.