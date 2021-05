Covid-19 : ces petites choses dont le port du masque nous prive

Que cachez-vous sous votre masque ? Un sourire, une moue ? On a tenté de deviner mais sans succès. Heureusement d'autres sont plus doués et arrivent facilement à détecter les grimaces. Beaucoup rêvent d'enlever le masque en extérieur mais à vous entendre, certains feraient mieux de le garder. Plus de masque, c'est aussi l'occasion pour vous mesdames de retrouver un vieil ami : le rouge à lèvres. "On a hâte", affirme une passante. "Surtout que je suis vieille, un peu de rouge à lèvres, ça rajeunit!", rajoute une autre. Respirer à l'air libre, c'est aussi découvrir des senteurs oubliées notamment celle des fleurs. "Ça fait vraiment partie de la vie. On a besoin de se sentir vivre grâce aux senteurs", lance une dame. Retrouver certains parfums, mais aussi en oublier d'autres un peu moins agréables comme notre propre haleine. Mais hélas, tout cela n'est pas pour tout de suite car masque ou pas masque, les gestes barrières restent de rigueur en attendant des jours meilleurs.