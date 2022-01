Covid-19 : cette entreprise de sacs aspirateurs fabrique désormais aussi des masques FFP2

Dès l'entrée de l'Intermarché à Saint-Nabord (Vosges), tous les produits liés à la crise sanitaire et particulièrement les masques FFP2, sont bien visibles. Une très forte demande évidemment ressentie chez tous les fabricants, comme Fackelmann à Bussang. Les établissements de santé ne sont plus les seuls à passer de grosses commandes. "Nous avons un site internet sur lequel les commandes ont été multipliées par 100 depuis fin décembre 2020", explique son directeur, Philippe Bothier. Jusqu'en 2020, l'usine vosgienne ne fabriquait que des sacs d'aspirateurs. Mais avec la crise sanitaire, le patron de cette société allemande a découvert que les masques FFP2 réclament les mêmes qualités. Les deux chaînes de production utilisent donc les mêmes matières premières. Pour les masques FFP2, il faut juste plus de couches et les assembler par ultrason. Six emplois supplémentaires ont été créés, dont celui d'Hélène Hamm, contrôleuse qualité. Bientôt, l'usine espère passer de 900 milles à 1,2 million de masques FFP2 produits par mois, avec à nouveau quelques créations d'emplois. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse