Covid-19 : Christian Estrosi donne un tour de vis supplémentaire à Nice

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, un allègement ou un durcissement est à prévoir selon chaque secteur. Pour le cas de Nice, le maire a déjà tranché pour le renforcement des mesures sanitaires. Ainsi, les chaises bleues sur la Promenade des Anglais ont été retirées. Symboles de la ville, elles favoriseraient les regroupements. D'ici une semaine, les plages et les parcs pourraient également être fermés si nécessaire. Au marché, des barrières vont être installées tout autour et l'accès sera contrôlé dès vendredi. Les Niçois comprennent certaines décisions et quelques-uns s'accordent à dire qu'il y a eu en effet un relâchement. Du côté des agents municipaux, les contrôles du masque, de la distanciation sociale et des attestations continuent. La mairie demande toutefois à l'Etat des renforts de la Police nationale pour ces contrôles et qu'un couvre-feu soit instauré de 20 heures à 6 heures du matin.