Covid-19 : Christian Estrosi veut limiter le nombre de touristes à Nice lors des prochaines vacances

L'épidémie de Covid-19 qui continue sa course semble impacter davantage le secteur du tourisme. En effet, Christian Estrosi, maire de Nice (Alpes-Maritimes), prévoit de limiter le nombre de touristes pour les vacances qui viennent. "Si on nous enlève le peu de touristes qu'on peut recevoir, ça va être difficile", précise Sabine Spadaccini, responsable de boulangerie. De toute façon, les commerçants craignent l'absence de carnaval. Si c'est le cas, les touristes ne seront donc pas au rendez-vous cette année. Il y a également l'anticipation sur les nombreuses mesures à venir comme la fermeture des frontières ou bien la présentation d'un test négatif au Covid pour voyager. Depuis les vacances de Noël, l'épidémie est repartie à la hausse dans le département et les Niçois craignent que les touristes ramènent le virus. Dans la ville, 70% des hôtels sont fermés. Pourtant, dans ceux qui sont restés ouverts jusque-là, il y a nulle trace de touriste qui souhaiterait venir pour les vacances. Christian Estrosi devrait préciser les mesures qu'il va prendre pour limiter la venue des touristes après les annonces gouvernementales attendues ce jeudi.