Covid-19 : comment le pass sanitaire est-il accepté dans les Ehpad ?

C'est une nouvelle habitude à prendre à l'entrée de l'Ehpad Korian La Loubière à Marseille (Bouches-du-Rhône) : un contrôle systématique du pass sanitaire pour chaque visiteur. Il faut présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif de moins de 72 heures. Une mesure plutôt bien acceptée ce lundi matin : "ça me paraît une bonne chose, c'est les personnes les plus fragiles". En plus des familles de résidents, les salariés sont également concernés par ces contrôles. Pour Stéphanie Bodin, infirmière, c'est un moindre mal. "C'est un effort nécessaire pour pouvoir retourner à une prise en charge normale", a-t-elle ajoutée.Comme beaucoup de prestataires externes y interviennent, eux aussi, sont soumis au contrôle. Dans cet Ehpad, 64 personnes sont salariées alors, le contrôle systématique peut être fastidieux. Pour le directeur, il faut s'adapter et cela peut passer par une certaine souplesse. À ce jour, près de trois salariés sur quatre sont vaccinés dans cet établissement. Avec le pass sanitaire, leur nombre devrait encore augmenter ces prochaines semaines.