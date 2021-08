Covid-19 : comment le plan blanc est-il vécu en Corse ?

Des taux d'incidence qui flambent et des taux d'hospitalisation qui s'envolent... le plan blanc a été déclenché en Corse. L'objectif de ce dispositif est désengorgé les services d'urgences. Il s'agit, entre autres, de déprogrammer des interventions chirurgicales non-urgentes et de rappeler le personnel en congé. Ce mercredi matin, sur le marché d'Ajaccio, les insulaires ne cachent pas leurs inquiétudes, voire leurs colères, vis-à-vis du port du masque obligatoire en ville. "Il faudrait peut-être sévir, hein. C'est obligatoire en ville et personne ne le porte. La première chose à faire est de porter un masque vis-à-vis des gens autour de nous", en affirme d'ailleurs une. Sur l'île, la saison bat son plein et la population a triplé. Face à cette nouvelle donne, les Corses, bons élèves au début de la campagne de vaccination, accélèrent maintenant le mouvement. Pour les médecins, l'objectif est d'éviter un nouveau confinement. Aujourd'hui, 100% des patients hospitalisés en réanimation en Corse ne sont pas vaccinés. Pour l'instant, aucune mesure de confinement n'a été prise par les autorités.