Covid-19 : comment les Martiniquais vivent le retour du couvre-feu ?

Ils se sont donnés rendez-vous à 21 heures devant les grilles de la préfecture de Fort-de-France pour crier leur opposition au couvre-feu instauré sur l'ensemble de la Martinique. "Ça ne nous a pas réjoui. C'est les vacances, on doit avoir une vie sociale", s'écriait une manifestante. Et sur les pancartes, on voyait s'afficher : "non à la dictature sanitaire !". Une flambée des cas de coronavirus est constatée sur l'île, alors que la campagne de vaccination patine. Mais pour ces manifestants, le retour de l'état d'urgence sanitaire est inacceptable. "On est là pour dire non, stop, ça suffit", "A partir de maintenant, on ne peut plus rien faire. Donc, on dit non", ont énoncé certains d'entre eux. Au même moment, à quelques mètres de là, une restauratrice invite ses derniers clients à quitter son établissement à contrecœur. Bien après le début du couvre-feu, les rues restent très fréquentées. Difficile de trouver une attestation de déplacement dérogatoire dans les mains des automobilistes.