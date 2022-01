Covid-19 : comment Omicron perturbe notre quotidien

La journée commence tôt. À sept heures, à la gare de Valenciennes (Nord), les voyageurs ont les yeux rivés sur les écrans. Visiblement, des trains sont annulés. Et tout le monde apprend à vivre avec le Covid. Désormais, chacun sait qu’il peut être à tout moment cas contact. Du coup, devant les centres de test, les files d’attente s’allongent et elles sont quotidiennes. Bien sûr, dans les entreprises, c’est l’angoisse. Ici, dans ce garage automobile, le patron vérifie si tout le monde est bien à son poste ce mercredi matin. Il manque deux personnes sur la vingtaine de salariés. Pour les employés, le plus dur est de garder le masque toute la journée. Le télétravail n’est pas possible. À la mairie de Valenciennes, 1 000 personnes travaillent tous les jours. On compte ce matin douze malades du Covid et 70 agents en télétravail. À savoir que la veille, dans le pays, on a comptabilisé 272 000 nouveaux cas, un record. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette