Covid-19 : comment réagit la population face aux nouvelles mesures à Antibes ?

Avis de tempête sanitaire sur le département des Alpes-Maritimes. La situation épidémiologique s'est dégradée depuis plusieurs semaines. De nouvelles mesures ont de ce fait été demandées, notamment le confinement lors des prochains week-ends. A Antibes, cette nouvelle restriction fait débat. "Il aurait fallu faire quelque chose avant les vacances scolaires mais maintenant c'est trop tard", argue une habitante. "Je suis pour. Il faut une fois pour toute qu'on fasse quelque chose", explique un autre. Le maire de la commune, comme plusieurs élus, est opposé à ce confinement partiel décrété le week-end. Pour les commerçants de la vieille ville, ces nouvelles mesures rendent la situation économique intenable. Une vendeuse explique son point de vue sur la situation : "On a perdu 80% de notre chiffre d'affaires, on n'a pas de touristes, on fait des heures pour rien, en plus des week-ends fermés, tous les commerçants vont baisser le rideau". Lassitude et fatalisme pour les uns, nerfs à vif pour les autres, ces nouvelles mesures à l'image de la météo fragilisent à nouveau le moral de la population.