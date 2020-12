Covid-19 : comment s'organise la vaccination en Ehpad ?

D'ici février 2021, le gouvernement s'est fixé l'objectif d'un million de vaccinés parmi la population à risque. Pour l'instant, ils ne sont encore que quelques dizaines à en avoir bénéficié. Pour cause, la logistique est très compliquée à gérer notamment dans les Ehpad. Il faut savoir que deux doses de vaccins, une fois diluée avec du sérum physiologique, sont valables pour dix vaccins. Pourtant, dès que les doses sont sorties du réfrigérateur et reconstituées, elles ne sont plus valables que six heures contre cinq jours pour les doses non reconstituées. À Joué Lès Tours (Indre-et-Loire), la course contre la montre a débuté pour les médecins de l'Ehpad de Debrou. Les vaccins y sont livrés au compte-goutte à mesure que les patients donnent leur consentement. Une consultation pré-vaccinale est alors nécessaire pour chacun des 240 résidents. L'objet est d'expliquer ce qu'il en est et de faire connaître les risques, mais aussi d'éliminer un certain nombre de contrindications éventuelles. La majorité des résidents sont favorables à la vaccination, mais certains y sont réfractaires. Pour les indécis, l'équipe médicale mène un travail de pédagogie, au cas par cas.