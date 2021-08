Covid-19 : contre le pass sanitaire, 60 cafés/restaurants de Cambrai baissent le rideau

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi l'extension du pass sanitaire aux lieux recevant du public. Dès lundi, il sera exigé dans les cafés et restaurants. Tous les clients devront être contrôlés sans exception. "Balance ton QR code" est un symbole qui cristallise la colère de tous les restaurants et cafés de Cambrai. Des affiches ont été placardées à l'entrée de leur établissement. Samedi, pour protester contre le pass sanitaire, Jonathan Bachelet fermera totalement sa brasserie "Le Pélican" et tant pis s'il perd une journée de chiffre d'affaires. Ces contrôles obligatoires dès lundi sont selon lui impossibles à gérer. Environ 60 restaurateurs et patrons de bars participent à cette opération "ville morte", soit la quasi-totalité des établissements de Cambrai. Dans la ville, les habitants rencontrés comprennent et soutiennent cette mobilisation. Pas d'amalgame, les restaurateurs le martèlent : ils ne sont pas contre le vaccin. Samedi, toute la journée, ils se rassembleront sur la Grand'Place de la ville pour faire entendre leur voix.