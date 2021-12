Covid-19 : coup d’envoi pour la vaccination des enfants à risque

Parce qu’il a une infection des poumons, Louis, huit ans, fait partie des enfants fragiles éligibles depuis ce mercredi matin à la vaccination. Pas besoin de certificat médical, mais une consultation avec un médecin est systématique avant chaque vaccination. Puis un petit test sérologique pour savoir si l’enfant a déjà eu le Covid ou pas. Le résultat étant négatif, il reçoit une dose pédiatrique de Pfizer, trois fois moins dosée que celle des adultes. Il faudra revenir dans trois semaines pour la deuxième dose. À savoir que 400 000 enfants fragiles sont concernés. Ceux qui ont de l’asthme, une maladie du cœur ou des reins, par exemple, et qui risquent de développer une forme grave du Covid. Cette famille a fait 50 km pour venir dans la matinée, car Évreux (Eure) est l’un des rares centres dans le pays où les doses sont déjà là et les rendez-vous déjà disponibles. À partir de fin décembre, les généralistes et les pédiatres pourront également vacciner les enfants fragiles. TF1 | Reportage J. Devambez, M. Gatineau, S. Fortin