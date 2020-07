Covid-19 dans le Grand Est : les Vosges se préparent à une deuxième vague

Le nombre de cas positifs au Covid-19 a nettement augmenté dans les Vosges ces derniers jours. Autour du lac de Gérardmer, des panneaux alertent les promeneurs. Mieux vaut porter son masque, même en extérieur, et bien respecter les gestes barrières. Un peu plus bas, dans la vallée, les personnes sont chaque jour plus nombreuses à se faire tester. Le laboratoire Biolam envisage des dépistages massifs ciblés, et l'hôpital de Saint-Dié se prépare déjà à une éventuelle deuxième vague.