Covid-19 : dans quel état d'esprit sont les Français à l’approche de Noël ?

Au marché d'Hayange (Moselle) ce jeudi matin, les règles sanitaires étaient bien affichées. Elles sont également bien respectées même si certains clients exprimaient clairement leur ras-le-bol du Covid et ses conséquences au quotidien. Entre l'évolution du nombre de malades et des restrictions depuis plus de huit mois, beaucoup d'Hayangeois commencent vraiment à perdre le moral. Une femme âgée de plus de 65 ans a témoigné que la situation est dure et traumatisante à cause du fait de ne pas voir ses petits-enfants. Comme tous les Français, les Hayangeois attendent l'intervention du président de la République la semaine prochaine. Ils ont évidemment hâte de savoir les prochaines décisions du gouvernement, tout en espérant plus de cohérence cette fois. Malgré la crise sanitaire, certains n'ont pas oublié les fêtes de fin d'année qui semblent compliquées pour tout le monde. En tout cas, quelques fleurs sont les bienvenues pour égayer un quotidien décidément bien triste cette année.