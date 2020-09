Covid-19 : de nombreux pays adoptent des restrictions

Face à une propagation alarmante du coronavirus, le Premier ministre israélien a annoncé dimanche un reconfinement général. C'est le premier pays à prendre une telle décision. L'Angleterre, de son côté, a interdit les rassemblements de plus de six personnes partout, y compris dans les lieux privés. En Autriche, le terme de "deuxième vague" a été clairement employé par le chancelier. À partir de ce lundi, le port du masque y est obligatoire à l'intérieur des bâtiments publics.