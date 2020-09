Covid-19 : de nouvelles mesures de restriction attendues à Lyon

Dans le Rhône, 330 patients sont hospitalisés à cause du coronavirus, dont 55 en soins intensifs, mais les réanimations sont loin d'être saturées. Le préfet va annoncer de nouvelles mesures de restriction ce lundi après-midi. À Lyon, certains souhaitent la fermeture des bars un peu plus tôt et l'interdiction de tous les rassemblements. D'autres, notamment les restaurateurs, s'inquiètent de l'impact économique de celles-ci. Trouver le juste équilibre s'avère en effet difficile.