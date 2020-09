Covid-19 : de nouvelles mesures de restrictions attendues à Marseille

Bientôt la fin du suspense à Marseille. Les nouvelles mesures restrictives vont être annoncées ce lundi après-midi et elles sont très attendues. Les réunions se sont enchaînées tout le week-end avec certaines propositions venues d'élus locaux. Comment concilier l'économie et la santé publique ? L'équation s'annonce complexe pour les autorités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.