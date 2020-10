Covid-19 : de plus en plus de petits commerces contraints de baisser le rideau

Les conséquences économiques de l'épidémie sont dramatiques pour les entreprises, en particulier les petits commerces. Beaucoup ont déjà baissé le rideau, et ceux qui survivent encore ne supporteraient absolument pas un éventuel reconfinement. A Metz, la préoccupation principale de tous les commerçants est de savoir s'il y aura un marché de Noël cette année.