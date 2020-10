Covid-19 : dépistage à grande échelle à Lille

Le Zénith est la plus grande salle de concert de la métropole lilloise. Mais depuis quelques jours, le hall d'accueil s'est transformé en une immense plateforme de dépistage du Covid-19. Le but de cette initiative est de désengorger les laboratoires qui sont pris d'assaut. Mais c'est surtout pour faire face à l'explosion du nombre de contaminations dans le Nord, 13 000 nouveaux cas en une semaine. Ce lundi, près de 200 personnes vont se faire tester. Là encore, le Zénith présente un grand avantage puisqu'il permet de respecter au maximum la distanciation sociale. La sortie et l'entrée sont distantes d'une centaine de mètres. Ainsi, les patients qui arrivent ne croisent pas ceux qui sortent. Dans quelques semaines, ce sont près de 1 000 tests quotidiens qui pourront être réalisés avec une promesse du laboratoire de fournir les résultats en 24 heures.