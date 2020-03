Covid-19 : déploiement d'un hôpital à Sélestat pour désengorger les hôpitaux

Le débordement des CHU dans le Haut-Rhin est tel que les autres hôpitaux de la région se réorganisent pour accueillir les patients atteints du coronavirus. À Sélestat, une quinzaine a déjà été testés positifs au virus. Leur service des urgences classique a été réorganisé pour concentrer tous les moyens sur l'afflux de malades du Covid-19. Une unité d'hospitalisation isolée, pouvant accueillir plus de 30 lits, a également été mise en place. Une seconde unité est prête à ouvrir si nécessaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.