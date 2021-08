Covid-19 : des capteurs de CO2 installés dans certaines écoles

Le capteur de CO2 vérifie si une pièce est bien aérée ou non. Dans cette école de Congrier (Mayenne), quatre classes en sont équipées. Il a été installé depuis mars dernier. Le maire, Hervé Tison, n’a pas attendu la recommandation de l’État, ni même une potentielle participation financière. "Je pense qu’il n’y a aucune commune en France qui est en difficulté pour ce type d’investissement", affirme-t-il. À une centaine de kilomètres, dans une école de La Flèche (Sarthe), pas de capteur de CO2. Un diagnostic réalisé en 2019 a conclu que la qualité de l’air dans les classes était bonne. Le système de ventilation est entretenu et un protocole d’aération mis en place. Pour la municipalité, l’achat de capteurs de CO2 n’est pas totalement exclu. Mais sans obligation et sans financement, ce ne sera pas pour tout de suite. Pour lutter contre le virus dans les salles de classe, certaines communes, elles, investissent dans des purificateurs d’air. C’est notamment quand l’ouverture des fenêtres n’est pas possible.