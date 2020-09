Covid-19 : des contrôles pour vérifier la fermeture des bars à Lille

Depuis lundi soir et pendant quinze jours, les bars lillois doivent fermer leurs portes à 22 heures au lieu de minuit et demi. Une mesure mise en vigueur vu que la ville est en alerte renforcée. Pour la profession, cette nouvelle restriction est injuste. Quoiqu'il en soit, la police se déploie massivement pour s'assurer du respect des mesures. Les contrevenants risquent une forte amende, voire une fermeture administrative en cas de récidive.