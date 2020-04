Covid-19 : des distributeurs automatiques de masques dans le Nord

Deux distributeurs automatiques de masques, de gants et de gels hydroalcooliques sont apparus lundi sur la place de Jeumont (Hauts-de-France). Depuis, ils sont pris d'assaut par une file ininterrompue d'habitants. Un autre distributeur a été également installé dans la commune de Bavay. Côté prix, il faut dépenser quatre euros pour un masque en tissu lavable homologué, et cinq euros pour un flacon de gel ainsi que cinq paires de gants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.