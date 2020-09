Covid-19 : des Ehpad renforcent leurs mesures de sécurité

A Dijon, l'Ehpad "Les Cassissines" a renforcé ses mesures de sécurité face à la recrudescence des cas de coronavirus dans la région. Les visites en chambre ainsi que les sorties individuelles des résidents n'y sont effectivement plus autorisées.Pour maintenir les liens des patients avec leurs familles tout en préservant leur santé, l'établissement essaie de s'adapter en permanence au contexte sanitaire actuel.