Covid-19 : des formations express pour les infirmiers en réanimation

Les hôpitaux sont passés maintenant à près de 7 000 lits en réanimation. On sait que les soignants sont épuisés car 10% des infirmiers seraient en arrêt-maladie. Les services de réanimation manquent alors de bras. Des formations express sont organisées pour les infirmiers. Retourner un patient sur le ventre, une manipulation délicate à faire sur certains cas critiques de Covid. Au début, un aide-soignant simule pour l'exercice. Mais dans quelques jours, les infirmiers aux différentes spécialisations intégreront des services de réanimation. Ils n'ont que deux jours pour connaître les techniques de base de réanimation. Tous sont très attentifs et les gestes appris sont cruciaux. Partout dans l'Hexagone, les services de réanimation saturent les uns après les autres. Former ce personnel en renfort est indispensable. Une situation que les infirmiers ont tous comprise car ils se sont portés volontaires. Toutes les semaines, le CHU de Rouen forme des infirmiers en réanimation, tous prêts à affronter la crise sanitaire.