Covid-19 : des premières vaccinations avant la fin de la semaine ?

La première campagne de vaccination contre le coronavirus, qui débutera dimanche, est symbolique. Au premier jour, seules une dizaine de personnes seront vaccinées. Et la semaine prochaine, le dispositif sera élargi dans quelques établissements seulement, car il faut encore bien le roder. D'autant plus que ce vaccin contre le Covid-19 est très fragile et doit être maintenu à -70 °C. Une fois sorti des super-congélateurs, il doit être utilisé dans les cinq jours au risque d'être jeté. Si tout va bien, la campagne de vaccination dans les 14 000 maisons de retraite sera lancée à la mi-janvier. Mais la logistique s'annonce compliquée, car il faut identifier les personnes âgées qui souhaitent être vaccinées dans chaque établissement. Puis, au cours d'une consultation médicale, recueillir leur consentement ou celui de leur famille si elles en ont est aussi nécessaire. Ensuite, il faut établir un planning de vaccination, car les vaccins sont livrés en multidoses, c'est-à-dire qu'avec un flacon, on doit vacciner d'affilée cinq personnes.