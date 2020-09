Covid-19 : des règles moins strictes à l'école

Environ 2 000 classes et une centaine d'établissements ont été fermés après la découverte d'un cas de Covid, mais le protocole va changer dès mardi. Désormais, les camarades de classe d'un enfant atteint du coronavirus ne seront plus considérés comme cas contacts. À Caen (Calvados), les parents sont inquiets car l'évolution des règles montre des incohérences. En effet, les classes déjà fermées devront terminer leur isolement jusqu'à la date prévue.