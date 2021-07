Covid-19 : des soignants opposés à la vaccination

Christophe est infirmier. Pour le moment, il ne souhaite pas se faire vacciner. "Il faut garder une certaine prudence par rapport au vaccin. On a trop peu de recul aujourd'hui pour pouvoir affirmer concrètement son niveau d'efficacité et les risques d'effets secondaires à moyen ou long terme", confie-t-il. Cela fait neuf ans qu'il travaille dans un hôpital et dans son service, les avis sont plutôt partagés. Pour exercer son métier, Christophe a accepté le vaccin contre l'hépatite B. Mais à propos de celui contre le Covid-19, il a plus de réticence. Si le vaccin devient obligatoire dans sa profession, il envisage les recours en justice face à son employeur. Élodie, aide-soignante en Ehpad à Nice nous dit qu'elle s'y résoudra à contrecœur. "J'ai mon métier, j'ai mes résidents, j'ai une famille derrière moi, donc je pense que je serai malheureusement obligée d'accepter de me faire vacciner", confirme-t-elle. Mercredi dernier, le ministre de la Santé recevait les organisations professionnelles qui se sont déclarées favorables à l'obligation vaccinale des soignants.