Covid-19 : des taux alarmants à Roubaix

Face à l'accélération de l'épidémie de Covid-19, le Premier ministre pourrait annoncer le placement en alerte maximale de nombreux départements. Ils seraient une vingtaine, voire une quarantaine, selon certains. Quoi qu'il en soit, les chiffres sont inquiétants et la moitié du pays pourrait se retrouver sous couvre-feu. Plus de 300 entrées supplémentaires en réanimation ont été enregistrées pour la journée de mercredi. Avec 166 morts en 24 heures, on a dépassé la barre des 34 000 victimes dans l'Hexagone. Roubaix (Nord) figure parmi les villes les plus touchées. Dans cette commune où le taux d'incidence explose, l'inquiétude grandit. Malgré le couvre-feu, les rassemblements festifs et familiaux seraient à l'origine de la propagation du virus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.