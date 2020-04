Covid-19 : des tests gratuits de dépistage à l'IHU de Marseille

À l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, chacun peut se faire dépister gratuitement pour savoir s'il est atteint ou pas du coronavirus. Les gens qui y viennent n'ont pas besoin d'ordonnance ni d'avoir des symptômes pour pouvoir faire un test. Arrivés sur place, ils sont pris en charge par les marins-pompiers. Un simple questionnaire permettra ensuite à ces derniers de constituer deux files entre les personnes symptomatiques et asymptomatiques pour prévenir la propagation.