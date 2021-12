Covid-19 : difficile de trouver un autotest avant les fêtes

À quelques jours de Noël, c’est presque devenu une chasse au trésor. Dès l’ouverture, ce mercredi matin, les pharmacies lyonnaises sont prises d’assaut. Trouver un autotest relève d’un parcours du combattant. "On a été dévalisé. Les gens se sont précipités dessus. Là, on n’en a plus et on n’en recevra qu’en fin de semaine", témoigne une pharmacienne. Il y a quelques jours, le Premier ministre a encouragé tous les Français à se faire tester avant le repas de Noël, car le variant Omicron représente déjà 20% des contaminations. Vendus à seulement 5,20 euros et offrant un résultat rapide en quinze minutes, les autotests sont particulièrement prisés. Mais selon le syndicat des pharmaciens, pour tout le pays, les stocks sont limités à trois millions par semaine. Pas de panique ! Si vous ne trouvez pas d’autotest, il reste des créneaux disponibles en pharmacie pour les tests antigéniques. Ils sont gratuits pour les personnes vaccinées et coûtent 25 euros pour les autres. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize