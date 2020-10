Covid-19 : en Belgique, les vacances sont prolongées et les cours en ligne encouragés

Comme l'Hexagone, la Belgique ressert un peu plus chaque jour les mesures sanitaires face à la propagation du virus. Dans le pays, on compte 12 000 nouveaux cas quotidiennement si bien que le gouvernement a décidé de prolonger les vacances de la Toussaint de deux jours. La raison principale est de permettre aux professeurs de faire une bonne rentrée car ici, il y a un fort taux d'absentéisme. Dans la seule ville de Mons, on compte 23% de professeurs absents à cause du Covid. Certains sont malades tandis que d'autres sont en quarantaine. En attendant la rentrée, la ville va devoir s'occuper des enfants dont les parents travaillent. Pour cela, des étudiants ont été embauchés et des écoles serviront de lieu d'accueil. Cependant, ces deux jours de vacances supplémentaires ne semblent convaincre personne. Pour certains, c'est un reconfinement qu'il faut instaurer. Ceux-ci s'ajoutent notamment à d'autres mesures comme la fermeture de tous les bars et des restaurants pendant un mois.