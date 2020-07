Covid-19 en Bretagne : le Finistère multiplie les mesures face à l’augmentation des cas

Le Finistère a enregistré plus de 132 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine. Pour y faire face, les autorités locales ont décidé d'aller au-delà des mesures gouvernementales. Dans la Ville close de Concarneau, le port du masque est désormais obligatoire. Le nombre de marchés où le masque est également obligatoire double. Quant aux buvettes, elles sont interdites dans les enceintes sportives jusqu'à la fin août. Enfin, les bars dans les communes touristiques fermeront à 1h contre 2h.