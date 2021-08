Covid-19 en Guadeloupe : les médecins et infirmiers de ville en première ligne

Rester proche de ses patients même en pleine épidémie de coronavirus. Le docteur Rémi Loiseau est en première ligne pour s'occuper de malades du Covid qu'il connaît souvent bien. Des soins qui se font par téléconsultation. Soigner mais aussi informer et c'est sans doute ce qui est le plus difficile à l'heure des réseaux sociaux. Dans un cabinet, une femme est prête à sauter le pas de la vaccination. A noter qu'à Saint-Claude (Guadeloupe), les contaminations se sont multipliées. Plusieurs malades du Covid-19 sont régulièrement visités par des infirmières comme Céline Le Coq. Parmi ses patients, une femme de 93 ans qui va bien et qui devrait s'en sortir sans séquelle. Un maintien à domicile qui peut même concerner des personnes gravement atteintes. L'infirmière gère aussi les vaccinations à domicile. Une patiente a reçu son injection ce mardi matin. Médecins, pharmaciens, infirmiers... c'est une mobilisation de tous les soignants dans les hôpitaux comme dans les cabinets en ville.