Covid-19 en Lozère : les généralistes débordés

Désormais, le port du masque est devenu obligatoire à Marvejols et dans une autre commune de Lozère. Les mesures se durcissent, car le nombre de cas explose ici. Si le département a été épargné lors du premier confinement, il compte 330 cas aujourd'hui pour 100 000 habitants. C'est en effet chez les plus jeunes que le nombre de cas augmente le plus. Chez les 10-19 ans, le taux d'incidence atteint presque 700 cas pour 100 000 enfants, près de quatre fois plus en une semaine. Enzo, 10 ans, se fait tester car l'un de ses copains a été testé positif. Depuis la semaine dernière, cette pharmacienne est débordée. Elle enchaîne les tests antigéniques. Le docteur Xavier Lacombe, médecin généraliste, constate aussi dans son cabinet cinq fois plus de cas positifs qu'il y a quinze jours. Placée en vigilance renforcée, la Lozère surveille de près l'évolution de la situation sanitaire. Les habitants craignent un nouveau reconfinement et la fermeture des commerces non essentiels.